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Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

12:385/07/2025, Cumartesi
AA
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Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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