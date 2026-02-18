Beklenen kar yağışı başladı: AKOM'dan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, güney ve batı kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacağı tahmin ediliyor. , Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar mevkisinde yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen kar başladı

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan yağış, Arnavutköy, Beylikdüzü, Silivri ve Sultangazi’de kısa sürede etkisini artırdı.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son hava tahmin raporunu paylaştı.

Kentte sabah saatlerinde 8 derece civarında seyreden sıcaklığın öğle saatlerinde 3 dereceye kadar gerilemesi, akşam saatlerinde ise 4 derece dolaylarında ölçülmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının 5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

19 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman, Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz genelinde ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar bekleniyor. Yetkililer, özellikle dağlık ve eğimli alanlarda meydana gelebilecek çığ düşmeleri ile su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Bölgedeki yerleşim yerleri ve ulaşım güzergâhlarında riskin artabileceği ifade edildi.

Toz taşınımı uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirterek, vatandaşların ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde hava durumu (18 Şubat 2026)











