METEOROLOJİK GÖRÜNÜM





Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Akdeniz Bölgesinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.