Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında; yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde bugünden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Peki, 18 Şubat hava nasıl olacak? İşte 18 Şubat Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji saat vererek; kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar ile kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Öte yandan Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Akdeniz Bölgesinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
19 İLE SARI KODLU UYARI
Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan 19 ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.
İZMİR 9°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANKARA 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, (Çarşamba) zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu.
İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
SOĞUK, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
TOZ TAŞINIMI
Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde bozulma ve çamur yağışına yol açabileceği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI
Batı bölgelerde yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak olsa da, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.