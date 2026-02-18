Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
BELTAŞ'ta sahte imza skandalı: Avukatın paniklediği mesajlar ifşa oldu

BELTAŞ'ta sahte imza skandalı: Avukatın paniklediği mesajlar ifşa oldu

15:1718/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
BELTAŞ avukatı Arif Sağlam’ın usulsüz olarak imzaladığı bir çekin bankada ortaya çıkması üzerine BELTAŞ çalışanı Özgür isimli kişi arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.
BELTAŞ avukatı Arif Sağlam’ın usulsüz olarak imzaladığı bir çekin bankada ortaya çıkması üzerine BELTAŞ çalışanı Özgür isimli kişi arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.

BELTAŞ çalışanı ile Avukat Arif Sağlam arasındaki WhatsApp konuşmaları, usulsüz çek işlemlerini deşifre etti. "İmzada sıkıntı varmış" diyen Sağlam’ın, "Galiba aa" diyerek sahte imzayı itiraf ettiği görüldü. BELTAŞ, Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

BELTAŞ nezdinde yürütülen incelemelerde, kurum avukatı Arif Sağlam’ın imzaladığı iddia edilen bir çekin bankadan dönmesi üzerine patlak veren skandalın belgelerine ulaşıldı. Dosyaya giren yazışmalar, kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddialarına yeni bir boyut kazandırdı.

"İmzada sıkıntı varmış"

Ortaya çıkan kayıtlara göre süreç, Arif Sağlam’ın BELTAŞ çalışanı Özgür isimli şahsa "Özgür çekte sıkıntı varmış" mesajını atmasıyla başlıyor. Bankadan gelen uyarı üzerine paniğe kapılan ikilinin diyaloğunda, Sağlam’ın bankanın aranması yönünde talimat verdiği görülüyor.

Avukatı Arif Sağlam’ın usulsüz olarak imzaladığı bir çekin bankada ortaya çıkması üzerine BELTAŞ çalışanı Özgür isimli kişi arasındaki yazışmalar.

İtiraf gibi yanıt: "Galiba Aa"

Haberin en can alıcı noktası ise imza konusundaki itiraf. Özgür isimli çalışanın, çekteki imza problemine atıfta bulunarak "Sen mi atmıştın lan yoksa" sorusuna, Avukat Arif Sağlam’ın "Galiba aa" ve "Ara sende patlamayalım" şeklinde yanıt vermesi, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne seriyor.

Yazışmalardaki kritik detaylar:

1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen görüşmelerde, çekin vadesi ve banka süreçleri açıkça tartışılıyor. Sağlam’ın, işlemin "patlamaması" için Özgür’e sürekli bankayı aratması ve durumu kontrol altına almaya çalışması dikkat çekiyor.

Bir avukatın, temsil ettiği kurum adına usulsüz imza attığını dolaylı yoldan kabul etmesi, yargı ve baro nezdinde büyük bir suç teşkil ediyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi iştirafi olan BELTAŞ yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu yazışmaların adli makamlara intikal ettiği öğrenildi.



#BELTAŞ
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Arif Sağlam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara imsakiyesi 2026: Ankara İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)