BELTAŞ'ta sahte imza skandalı: Avukatın paniklediği mesajlar ifşa oldu

BELTAŞ nezdinde yürütülen incelemelerde, kurum avukatı Arif Sağlam’ın imzaladığı iddia edilen bir çekin bankadan dönmesi üzerine patlak veren skandalın belgelerine ulaşıldı. Dosyaya giren yazışmalar, kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddialarına yeni bir boyut kazandırdı.

"İmzada sıkıntı varmış"

Ortaya çıkan kayıtlara göre süreç, Arif Sağlam’ın BELTAŞ çalışanı Özgür isimli şahsa "Özgür çekte sıkıntı varmış" mesajını atmasıyla başlıyor. Bankadan gelen uyarı üzerine paniğe kapılan ikilinin diyaloğunda, Sağlam’ın bankanın aranması yönünde talimat verdiği görülüyor.

Avukatı Arif Sağlam’ın usulsüz olarak imzaladığı bir çekin bankada ortaya çıkması üzerine BELTAŞ çalışanı Özgür isimli kişi arasındaki yazışmalar.

İtiraf gibi yanıt: "Galiba Aa"

Haberin en can alıcı noktası ise imza konusundaki itiraf. Özgür isimli çalışanın, çekteki imza problemine atıfta bulunarak "Sen mi atmıştın lan yoksa" sorusuna, Avukat Arif Sağlam’ın "Galiba aa" ve "Ara sende patlamayalım" şeklinde yanıt vermesi, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne seriyor.

Yazışmalardaki kritik detaylar:

1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen görüşmelerde, çekin vadesi ve banka süreçleri açıkça tartışılıyor. Sağlam’ın, işlemin "patlamaması" için Özgür’e sürekli bankayı aratması ve durumu kontrol altına almaya çalışması dikkat çekiyor.

Bir avukatın, temsil ettiği kurum adına usulsüz imza attığını dolaylı yoldan kabul etmesi, yargı ve baro nezdinde büyük bir suç teşkil ediyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi iştirafi olan BELTAŞ yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu yazışmaların adli makamlara intikal ettiği öğrenildi.







