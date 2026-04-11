Beşiktaş'ta polislere yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

18:15 11/04/2026, Cumartesi
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.
İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı yakalanırken 2 polis memuru hafif yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 17’ye yükselirken adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.


