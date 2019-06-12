Beylikdüzü çok mu güzel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir grup gazeteciye İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Son sözü vatandaşın söyleyeceğini belirten Yılmaz'ın mesajları şöyle: İstanbul seçimleri çok sağlıklı bir şekilde yapılacak. Geçmiş seçimlerde yaşananları gördük. AK Parti’nin ciddi manada bir mağduriyeti var. Şimdi önümüzdeki seçimlerde partiler çok daha dikkatli olacak. Dolayısıyla tarihimizin en sağlam seçimlerini yapmış olacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek. Sonuçta demokratik bir şekilde vatandaşın hakemliğine gidiliyor. Biz inanıyoruz İstanbul halkı bize destek olacaktır.

BİNALİ BEY AVANTAJLI

İstanbul’un geleceğine bakmamız lazım. Hangi parti, hangi aday İstanbul’a ne vaat ediyor? Gerçekten İstanbul hangi parti ile daha iyi yönetilecek, daha iyi sonuç alacak, sorunlar çözülecek buna odaklanmak gerekiyor. Bu konuda Binali Beyin çok ciddi bir avantajı olduğunu düşünüyorum.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİ Mİ

CHP adayının Beylikdüzü performansına bakmak lazım. Her şey çok güzel olacak, diyor ya, Beylikdüzü’nde her şey çok güzel oldu mu geçmişte? Buna bir bakmak lazım. Benim İstanbullulardan öğrendiğime göre Beylikdüzü betonlaştı. İmar konusunda Beylikdüzü çok iyi bir performansın sergilendiği bir alan olmadı. İsraftan bahsediyor, Beylikdüzü’nde israfın önüne geçti mi? Seçmenlerin laflara değil insanların geçmişine, icraatlarına, kapasitelerine bakarak İstanbul için en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

KÜRT SEÇMEN KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL

Birileri Kürt seçmen adına çok rahat konuşma hakkını buluyor. Sanki bütün Kürtlerin temsilcisi kendileriymiş gibi bir havaya giriyorlar, bu doğru değil. En başta Kürtlere yapılmış bir haksızlık. Kürt seçmen de diğer seçmen gibi çoğulcu bir yapıya sahip. Kürtler adına topyekun konuşma alışkanlığını birilerinin bırakması lazım. Kürtler birilerinin emri ile topyekun bir yere gidecek bir topluluk değil bunu birilerinin anlaması lazım.

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