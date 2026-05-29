Beytullah'ta gelen hüzünlü veda: Kozanlı Bekir Amca hac ibadetini tamamladı, kutsal topraklarda son nefesini verdi

29/05/2026, Cuma
IHA
Bekir Mantaşoğlu hacı oldu, hayatını kaybetti.
Adana’nın Kozan ilçesinden hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 68 yaşındaki KOAH hastası Bekir Mantaşoğlu, hacı olduktan sonra Mekke’de hayatını kaybetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Bekir Mantaşoğlu, 2026 yılı hac organizasyonuyla Suudi Arabistan’a gitti.

KOAH hastası Bekir Mantaşoğlu, hacı olduktan sonra Mekke’deyken bugün öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. Mantaşoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Mantaşoğlu’nun vefat haberi, hac organizasyonu yetkilileri tarafından Kozan’daki ailesine bildirildi.


