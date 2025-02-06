Bilecen tehdit edince 5 şehir değiştirdi

CHP Kilis eski İl Gençlik Kolları Başkanı Resul Emre Çürükoğlu, mevcut CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in hedefi oldu. Bilecen hakkında önemli iddialarda bulunan Çürükoğlu, belediyede işe alınanların bankamatik memuru olduğunu, sosyal tesislerde sahte belgelerle yolsuzluk yapıldığını savundu. Bunun üzerine Çürükoğlu, belediye başkanı ve yakınları tarafından tehdit edilmeye başlandı. CİMER’e şikayette bulunan Çürükoğlu, “İşimi, evimi terk etmek zorunda kaldım. 4 günde 5 şehir değiştirdim. Sürekli canımla, ailemle tehdit ediliyorum. Ailem için endişeleniyorum” dedi.