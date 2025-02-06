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Bilecen tehdit edince 5 şehir değiştirdi

Bilecen tehdit edince 5 şehir değiştirdi

04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hakan Bilecen, Resul Emre Çürükoğlu.
Hakan Bilecen, Resul Emre Çürükoğlu.

Siyasi kavgaların odağı haline gelen CHP, şimdi de tehditle gündemde.

CHP Kilis eski İl Gençlik Kolları Başkanı Resul Emre Çürükoğlu, mevcut CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in hedefi oldu. Bilecen hakkında önemli iddialarda bulunan Çürükoğlu, belediyede işe alınanların bankamatik memuru olduğunu, sosyal tesislerde sahte belgelerle yolsuzluk yapıldığını savundu. Bunun üzerine Çürükoğlu, belediye başkanı ve yakınları tarafından tehdit edilmeye başlandı. CİMER’e şikayette bulunan Çürükoğlu, “İşimi, evimi terk etmek zorunda kaldım. 4 günde 5 şehir değiştirdim. Sürekli canımla, ailemle tehdit ediliyorum. Ailem için endişeleniyorum” dedi.



#CHP
#Hakan Bilecen
#Resul Emre Çürükoğlu

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