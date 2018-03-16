BİLSEM sınav sonuçları açıklandı 2018

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 06 Ocak -10 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2018 BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bitti. BİLSEM yani Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Mart'ta telafi uygulaması yapıldığı için sonuçların ileri tarihte açıklanacağı duyurulmuştu.

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilere yönelik gerçekleşen grup tarama uygulaması sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir" denildi.

2018 BİLSEM sınav sonuçları için tıklayınız

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 06 Ocak -10 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar aşağıda belirtildi. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirildi.

2018 BİLSEM grup tarama testi sonuçları sorgulama sayfası

2018 BİLSEM sınav sonuçları bugün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi (http://www.meb.gov.tr/) üzerinden açıklanacak. 2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacağı, bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçların 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.

BİLSEM sınavı 6 Ocak'ta yapıldı

BİLSEM sınavı grup tarama uygulamaları 6 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmeye başlandı. On binlerce velinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan BİLSEM sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Ocak 4 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirilmeye tabi tutuldu. Sınava giren öğrenciler ise merakla sonuçları bekliyor. Siz de haberimizde yer alan linkten BİLSEM sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren bulabilir konu hakkında ayrıntıları takip edebilirsiniz.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

GÜNDEM Türkiye özel yetenekli öğrencilerini seçiyor

Öğrencilere nasıl bir eğitim verilir?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Öğrenci seçim süreci nasıl işliyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek.

Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi, İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacak.

2018 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren MEB resmi internet sitesi üzerinden BİLSEM grup tarama sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

BİLSEM randevu bilgileri ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilere randevu bilgileri verilecek. Bilgiler ise 27 Mart tarihi itibariyle e-Okul üzerinden erişime açılacak.

MEB BİLSEM sonuç sorgulama işlemi

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.