Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı.
BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?
Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
"Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır" ne demek?
MEB'den sınava ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre belirlenen alt sınır doğru sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir."
Sınıf Düzeyi
Genel Zihinsel Yetenek Alanı
Resim Yetenek Alanı
Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar
36
31
31
2.sınıflar
39
35
35
3.sınıflar
42
37
37