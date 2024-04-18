"Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında ‘

Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır.’

ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise

‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır.’