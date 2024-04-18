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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir." denildi. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını nasıl öğrenilir? 'Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır.' ne demek? İşte merak edilenler...

Halil Akkoç
16:42 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:46 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
BİLSEM
BİLSEM

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

"Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır" ne demek?

MEB'den sınava ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında ‘
Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır.’
ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise
‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır.’
ifadesi yer alacaktır.

2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre belirlenen alt sınır doğru sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir."


Sınıf Düzeyi
Genel Zihinsel Yetenek Alanı
Resim Yetenek Alanı
Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar
36
31
31
2.sınıflar
39
35
35
3.sınıflar
42
37
37

#BİLSEM
#MEB
#Sınav
#Özel yetenek
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