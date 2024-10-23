Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan 300 litre sıvı madde ele geçirildi

Açıklamada, "Operasyon sonucunda, 3 adet Jelikan bidon içerisinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan, amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.