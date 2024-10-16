Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"
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