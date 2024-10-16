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Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
08:5416/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"


#Gara
#hakurk
#Hava harekatları
#Milli Savunma Bakanlığı

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