BM’nin New York’taki kafeden farkı kalmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, yöneticileri ve yazarlarla sahurda buluştu. Terörsüz Türkiye sürecinden ABD-İsrail-İran Savaşı'na, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu raporundan sonra PKK’nın silah bırakıp kendini feshettiği güvenlik birimleri tarafından tespit edildikten sonra yasal düzenlemelerin başlayacağını ifade etti.

CEZASIZLIK YOK

Herhangi bir örgüt üyesinin hiçbir adli kaydı olmasa bile geldikten sonra mahkeme kaydı olması ya da şartlı salıverilmeden istifade etmesi konusunda mutabakat sağlandığını anlatan Kurtulmuş, “af algısı olmaması” denilen durumun bu olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, “Yani herhangi bir ceza ortadan kaldırılmayacak ama kaydının yapılıp birtakım infaz imkanlarından istifade edilerek salıverilmesi mümkün hale getirilebilir” dedi.

KAYYUM KALKABİLİR

Raporda kayyum meselesinin de olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Eğer kayyumla karşı karşıya kalınırsa, başkan eğer bir şekilde görevden alınırsa, başkan vekilinin seçilmiş belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi gibi partilerin uzlaştığı bir teklif var. Eğer bir araya gelir ve tamam derlerse bu konuda da adım atılır” diye konuştu.

SİYASET ALTINDA KALIR

Sürecin başarısız olma durumuna da değinen Kurtulmuş, “Bu iş 2009'a, 2013'e ya da öncekilere benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır. Allah korusun şartlar 4 Ağustos 2025'tekinden daha vahim bir duruma dönüşebilir. Bölgede bu kadar çatışmanın olduğu bir ortamda bu yangına benzin dökecek çok el var. PKK 1 günde oluşmadı” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KURUMLAR İŞLEMİYOR

Bölgesel gelişmeler iyi okunduğunda Türkiye’nin iç kalesini tahkim etmek zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İsrail’in en büyük gücü, bölge ülkelerinin bölük pörçük olmasından aldığını belirtti. “Dünyadaki esas mesele, küresel ölçekte adil bir sistem olmamasıdır” diyen Kurtulmuş, özetle şunları kaydetti:

“Dünyada Birleşmiş Milletler (BM) dahil neredeyse hiçbir uluslararası kurumun işlemediği ortaya çıktı. Aslında pandemiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün çöktüğünü gördük. BM’nin artık New York'taki bir kafeden farkı kalmadı, bu kadar etkisiz bir kuruluş haline geldi. Onu geçtik, ikinci aşamada kurallar ortadan kalktı. Bugün uluslararası sistemin kuralları diyeceğimiz bir cümle kalmadı. Metinlerde var olanlar da uygulanmadı. Onu da geçtik. Şimdi üçüncü aşama uluslararası ilişkiler terminolojisinin herkes tarafından benimsenmiş tanımları ortadan kalktı. Saldırıda ölçülülük meselesi, önleyici savaş gibi. Çok somut bir şey var artık. Her ülkenin kapısına geldi. Yeni bir sistemi nasıl kurabiliriz? Hakikaten çalışan, adaletli, hakkaniyetli, ülkelerin egemen eşitliğini kabul eden, herkesin söz sahibi olduğu bir uluslararası sistem…”











