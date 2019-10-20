Bodrum'da şüpheli ölüm: Deniz kenarında ceset bulundu Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekneyle denizden dönen bazı vatandaşlar kıyıda hareketsiz duran birini fark etmelerinin üzerine polis ekiplerini bilgilendirdi. Bölgeye gelen ekipler, kıyıdaki kayalık bölgede bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan cesedin, Bodrum Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki Taner Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi 20 Ekim 2019, 22:12 Son Güncelleme: 20 Ekim 2019, 22:39 AA