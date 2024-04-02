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Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programları tanıtım günleri başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü programlarının tanıtımı için Güney Kampüs’ün kapılarını 27-28 Nisan’da açacak. Tanıtım günleri kapsamında alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunları, lisansüstü programları hakkında detaylı bilgiyi kampüsü ziyaret ederek veya çevrim içi olarak alabilecek. Öğretim üyeleri ve mezunlarla bire bir görüşme imkanı bulacaklar.

Aybike Eroğlu
15:09 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek “Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri”ne katılacak adaylar, 7 enstitü ve 50 lisansüstü programı ile ilgili bilgi alma imkanı bulacaklar. Adaylar stantları ziyaret ederek akademik ve kariyer hedeflerine uygun programları seçerken, ilgilendikleri programların öğretim üyeleri ve mezunlarıyla da sohbet etme fırsatı yakalayacaklar.

7 ENSTİTÜDE EĞİTİM

Geniş bir lisansüstü program yelpazesine sahip, prestijli, köklü ve öncü bir eğitim kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans adaylarına çeşitli alanlarda akademik ve mesleki gelişim fırsatları tanıyor. Sunulan nitelikli eğitim, araştırma becerilerini geliştirme ve yeni bilgi üretme sürecine katılma imkânı sunarak kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı oluyor. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü olmak üzere toplamda 7 enstitü lisansüstü programlarını adaylara tanıtacak.

İŞTE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan 7 enstitü bünyesinde Asya Çalışmaları, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişsel Bilim, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojisi, Deprem Mühendisliği, Dilbilim, Eğitim Teknolojisi, Ekonomi ve Finans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Erken Çocukluk Eğitimi, Executive MBA, Felsefe, Finans Mühendisliği, Fizik, İktisat, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme Bilişim Sistemleri, Jeodezi, Jeofizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Konferans Çevirmenliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Öğrenme Bilimleri, Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı ve LIFESCI, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Veri Bilimi ve Yapay Zeka, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi, Yazılı Çeviri, Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisansüstü programları yer alıyor.

Çevrim içi katılın

Boğaziçi Üniversitesi “Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri” ayrıca 5 Mayıs 2024 tarihinde çevrim içi olarak adaylarla buluşacak. Güney Kampüste düzenlenecek olan etkinliğe katılamayanlar ayrıca çevrim içi platform aracılığıyla programlar hakkında bilgi edinebilecekler.


Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar sofraları kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. İftar etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde üç binden fazla kişinin katılımıyla düzenlendi. İlk kez 2014 yılında başlayan ve o zamandan beri COVİD-19 pandemisi dışında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, her geçen sene daha büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki iftar programı, üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak kaydedildi. Geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu duada bulunuldu. O anlara ve iftar sofralarına ait görüntüler “#bisakiftarı” hashtag’i ile paylaşılarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.


#Boğaziçi Üniversitesi
#Lisansüstü
#Bilgisayar Mühendisliği
#Bilişsel Bilim
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