Gündem Boğaziçinde 100 haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin görevli olduğu üniversitesi dünya sıralamasına giremedi
EĞİTİM

Boğaziçi'nde 100 haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin görevli olduğu üniversitesi dünya sıralamasına giremedi

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin dikilme eylemi devam ediyor. Rektör atamasını protesto eden akademisyen 100 haftadır dikilerek maaş alıyorlar. University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girmeyi başarırken Boğaziçi Üniversitesi listede yer almadı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçinde 100 haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin görevli olduğu üniversitesi dünya sıralamasına giremedi
Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla beraber eyleme başlayan akademisyen 100 haftadır dikilerek maaş alıyorlar. URAP raporunda 3 bin üniversite arasında Boğaziçi Üniversitesi yer almadı.

ÜNİVERSİTE DÜNYA SIRALAMASINDA YOK

URAP sıralamasında, "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, en iyi dereceyi yapan üniversite oldu. Bu sıralamasıyla aynı zamanda "dünyanın ilk 500 üniversitesi" hedefine en yakın olan Hacettepe Üniversitesi'nin makale sayısı da dünya ortalaması ile uyum gösterdi.

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