Böke kızağa çekildi

Genel Başkan Özgür Özel’in 6’lı Masa ve seçim sürecinde aktif rol oynayan Böke’nin daha az görünür olmasını istediği kaydedildi. Özel’in yönetiminde CHP, ‘güçlendirilmiş genel sekreterlik’ sistemini uygulama kararı almıştı. Bu karara rağmen Böke’nin geri plana çekilmesinde eylülde toplanacak tüzük kurultayına dönük yaptığı çalışmalarının etkili olduğu bildiriliyor.
İMAMOĞLU’NA YAKIN İSİMLERDEN
Böke, 6’lı Masa, seçim dönemleri ve Kılıçdaroğlu'nun son yıllarında aktif rol oynamıştı. Son kurultayda değişim cephesinden yana saf tutan Böke’nin İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın olduğu biliniyor.