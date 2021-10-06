Böyle öğrenci gerekmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

OYNAT 01:19 Makam aracının tepesine çıkan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Böyle öğrenci olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrencilerin Rektör Naci İnci'nin makam aracının tepesine çıkarak tepinmesiyle ilgili de konuştu.



Erdoğan, 'Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Ne demek... Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.' ifadesini kullandı.

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Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:

KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

“Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum.”

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık gençlerimizin hayal etmedikleri yere yerleşemedikleri için, hayatlarının baharında tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak daha güçlü bir sistem kurmalıyız' dedi. BiP'te paylaş

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SIZMA TERÖRİSTLER

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün aracının önünün kesilmesine ilişkin Erdoğan, “Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye’yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üzerine çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.” dedi.

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