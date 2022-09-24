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AFYONKARAHİSAR

Bu da uçan patlıcan

Afyonkarahisar’da saksıda bitmeyen marul yetiştiren emekli müzik öğretmeni şimdide 5 litrelik pet şişeler içerisinde patlıcan yetiştirip adına da ‘uçan patlıcan’ ismini verdi. Pet şişede yetiştirilen patlıcanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Haber Merkezi İHA
Bu da uçan patlıcan
Bu da uçan patlıcan

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Kemalettin Ersoy, müzik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra bahçe işlerine merak sardı.
Önce evinin önündeki bahçenin etrafını doğal çit dediği bitkiler ile saran Ersoy, daha sonra saksıda bitmeyen marul yetiştirmeye başladı. Marulun ardından çeşitli bitkiler yetiştirmeye başlayan Ersoy bahçesinde yer kalmayınca ise ilginç bir çözüm bularak patlıcan fidelerini bıçakla bir kısmını kestiği 5 litrelik pet şişelerin içine dikip, şişeleri de tellerle ağaca astı.


Projesinin adını uçan patlıcan koyan Ersoy, “Marullar pazardan alınınca çabuk bozluyordu, buna bir formül buldum ve saksıda yetiştirmeye başladım.

Projemin adını da bitmeyen marul koydum. Bundan sonra da başka sebzeler yetiştirmeye karar verdim. Patlıcan ve biber fidanları aldım, ama bahçede yer kalmadı. Elimde bir miktar patlıcan fidanı kaldı bende ‘bunları nasıl değerlendiririm’ diye düşünürken bu formülü buldum. Bu şekilde de adına uçan patlıcan dediğim patlıcanları üretmeye başladım” dedi.
Öte yandan, Ersoy’un pet şişede yetiştirdiği patlıcanları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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