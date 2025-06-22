Bu sorun İsrail sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in devam eden saldırganlığı ve işgal politikalarının bölgede ele alınması gereken bir İsrail sorunu bulunduğunu “tüm çıplaklığıyla” ortaya koyduğunu vurguladı. Bakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu’nun açılışında katılımcılara hitap ederek “(İsrail’in devam eden saldırganlığı) Bu sorun ne Filistin ne Lübnan ne Suriye ne Yemen ne de İran sorunudur. Bu sorun, apaçık İsrail sorunudur” dedi.

TÜRKİYE 1 YIL DÖNEM BAŞKANI

Konseyin dönem başkanlığını 1 yıl süreyle Türkiye'nin devraldığını hatırlatan Fidan, “Türkiye olarak dönem başkanlığımız süresince İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. “Gazze’de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekûn bir felaketin eşiğine sürüklemektedir.” diyen Fidan, istişarelerde öncelikle “sınır tanımayan saldırganlığa” dur demek için sergilenecek güçlü duruşun ele alınacağını söyledi.

DİĞER BÖLGELERE YANSIMASI OLACAK

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail tarafından İran’a yapılan saldırıyı hatırlatan Bakan Fidan, bu saldırıların “şiddetle kınandığını” bildirdi. Fidan, bu durumun bölge için “felaketle” sonuçlanabileceğini ve diğer bölgelere de pek çok yansıması olacağına dikkati çekerek “Bu hukuk dışı saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDELİM

“İİT üyelerinin İsrail’in eylemlerine karşı birlik içinde hareket etmeleri ve İran ile gerçek bir dayanışma sergilemeleri gerektiğine inanıyoruz” diyen Fidan, şunları kaydetti: “İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım politikalarına ve insanlık suçlamalarına devam ediyor. Sadece Gazze değil, Batı Şeria’da bir savaş bölgesine dönüştürülüyor. İsrail’in amacı, Filistinlileri evlerinden sürmek ve iki devletli çözüm vizyonunu sona erdirmektir. Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze’ye kesintisiz insani erişim sağlanması önceliğimizdir.











