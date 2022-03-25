Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bereketli proje: Dar gelirliye umut, bakkal amcaya nefes

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çeki projesini bu yıl ikinci kez uyguluyor. ‘Ramazan’ın Bereketini Bakkal Amcamızla Paylaşıyoruz’ adını taşıyan projeyle 100 bin Bursalı vatandaşın Ramazan ayında ihtiyacı karşılanacak. Kişi başı 100 TL olmak üzere 4 kişilik ailenin 400 TL ihtiyaç çeki alabileceği projede, çeklerle mahalle bakkallarından alışveriş yapılacak.

BEREKET TÜM TOPLUMA YAYILIYOR

Ramazan ayının bereketin ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu bereketi toplumun her kesimine yaymak için bir dizi proje geliştirdiklerini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Gıda malzemesinden ekmeğe, temizlik ürününden çocuk bezine kadar vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını bu çekler aracılığıyla giderebilecek. Yalnızca sigara ve alkol satışının bu çeklerle yapılmamasını istiyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, neticede biz milletin parasını milletin hizmetine sunuyoruz” dedi. Aktaş, Kovid-19 salgını sürecinde zor günler geçiren esnafa bu sayede destek verdiklerini ifade etti.

ESNAFA SAHİP ÇIKILIYOR

Projenin geçen sene 17 ilçe, 28 mahalle ve 740 bakkalda uygulandığını hatırlatan Başkan Aktaş şöyle devam etti: “Bu yıl 1500 bakkalın bu projeye dâhil olmasını bekliyoruz. Kişi başı 100 TL'den bir aileye 400 TL çek veriliyor. Sahada sosyal hizmetlerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 100 bin ailemize ulaşma imkânımız var. Proje mahalle bakkallarımıza imkân sağladığı gibi, mahalle kültürüne de katkı sunuyor. Vatandaş benim bir bakkalım var ve ben ondan alışveriş yapmalıyım diyerek bakkala da sahip çıkıyor.

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Bakkalların ‘Burada Ramazan destek çeki geçerlidir’ yazısını asması yeterli oluyor. Vatandaşlarımız alışverişini gönlünce yapıyor. 10 bin TL’ye ulaştığında bakkallarımız paralarını belediyemizden alabiliyor. Almayanlara ise Ramazan ayı bitiminde tüm bedelleri bir gün geciktirmeden ödüyoruz. Geçen yıl projeyle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkanına kavuşurken, uygulamaya katılan 740 mahalle bakkalı da projeyle yaklaşık 4 milyon TL’lik ciro yapmış oldu.”

Rekortmenden 100 bin liralık satış

Projenin sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Pek çok belediye, projemizi inceledi ama bu ölçekte gerçekleştirebilen olmadı” şeklinde konuştu. Geçen yılın rekortmeni Bakkal Hasan Çelik ise, projeyle 100 bin liraya ulaşan satış gerçekleştirdi. Salgın günlerinde projenin bakkallara can suyu olduğunu belirten Hasan Çelik, “Vatandaş istediği gibi alışveriş yapabildi. Geçen senenin zor günlerinde bakkal esnafı da çok rahatladı. Bu sene yine heyecanlıyız ” dedi.