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Bursa haberleri: 'İnegöl piyazı' coğrafi işaretle tescillendi

Bursa haberleri: 'İnegöl piyazı' coğrafi işaretle tescillendi

23:3818/04/2025, Cuma
AA
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"İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi
"İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi

Bursa'nın köklü lezzetlerinden "İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi.

İnegöl Belediyesinin girişimleriyle tescillenen İnegöl piyazı düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, etkinlikte yaptığı konuşmada İnegöl'ün 5 bin yıllık geçmişe sahip çok katmanlı bir kültüre ev sahipliği yaptığını belirtti.


Taban, "İnegöl köftesinin yanında vazgeçilmez olan İnegöl piyazı da artık tescilli ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürün sayımız altıya ulaştı. Gastronomi alanında 200'ün üzerinde İnegöl'e özgü yemek çeşidi tespit ettik. Bu yöndeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.


Coğrafi işaretin alınmasının yeterli olmadığını vurgulayan Taban, bu lezzetlerin yerel işletmelerde yaşatılmasının önemine değinerek, İnegöl'ün gastronomiyle de bir marka şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.


İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, "İnegöl'de her gün yeni bir değerimizi kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok fazla zenginliğimiz var. Bunları ortaya çıkarmak, yaşatmak hepimizin ortak vazifesi. Tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluluğumuz var. Şehrimiz nasıl sanayide ve mobilyada marka olduysa, gastronomide de hak ettiği yere ulaşacaktır." diye konuştu.


Etkinlikte ayrıca şefler tarafından hazırlanan özel tadım menüsü ile davetlilere İnegöl'e özgü tatlar sunuldu. Katılımcılar, tescilli ürünleri tatma fırsatı bularak İnegöl mutfağını daha yakından tanıdı.

#Bursa
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#inegöl piyazı
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