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Bursa haberleri: Önce alıcı buldu sonra kiraladı: Konteynerleri vinçle çalıp başkalarına sattı

Önce alıcı buldu sonra kiraladı: Konteynerleri vinçle çalıp başkalarına sattı

Bursa’da tarım arazilerinde bulunan konteynerlere önce alıcı buldu sonra vinç kiralayıp çaldı. Vinç operatörlerine ulaşan ekipler, operatörlerin olaydan habersiz olduğunu ve konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığı bilgisine ulaştı. Başkasına ait konteynerleri vinç ile çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı. ​
Vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı. ​

Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan cezaevine giren ve izinle çıkan M.M.Ş., cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı. Tarım arazilerinde bulunan konteynerlere alıcı bulan ve daha sonra vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı.

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Vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı.

İhbar üzerine konteynerlerin çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli bölgelerde çalınan konteynerleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, konteynerlerin vinç ile çalındığını belirledi.

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Vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı.

Hırsız cezaevine gönderildi

Vinç operatörlerine ulaşan ekipler, operatörlerin olaydan habersiz olduğunu ve konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığı bilgisine ulaştı. M.M.Ş.’nin peşine düşen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan M.M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı.

Çalıp sattığı konteyneri daha sonra yine çaldı

Daha öncede çeşitli hırsızlıklardan kaydı bulunan ve cezaevinden izinle çıkan M.M.Ş.’nin cezaevinden çıktıktan sonra da konteyner çalarken yakalandı. Ayrıca M.M.Ş. çalıp sattığı konteynerleri daha sonra tekrar aynı yolla çaldığı belirlendi.

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