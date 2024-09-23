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Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Halil Akkoç
09:3623/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonrası 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonrası 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pilotların kimlikleri belli oldu

TC UDI kuyruk işaretli uçağın düşmesi sonucu vefat eden pilotların kimlikleri belli oldu. Kazada pilot Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetti.

#Bursa
#Eğitim uçağı
#Yenişehir Havaalanı

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