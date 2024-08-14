Yolcu uçakta kustu: Pilot iniş için öncelik istedi

Dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı pistinde bulunan kuş sürüleri nedeniyle uçuş trafiğinde bir süre aksaklık yaşandı. Kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, iniş yapacak olan uçaklar bir süre havada tur atarak beklemek zorunda kaldı. Kuş sürülerinin temizlenmesi için bir süre tur atan özel bir uçağın pilotu, yolculardan birinin kusması nedeniyle Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi.