Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra iddiaya göre; motor arızası yaptı.
Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı.
Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek,
"Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor"
dedi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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17 saat önce