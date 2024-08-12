|
Gündem

Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

15:44 - 12/08/2024 Pazartesi
Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra iddiaya göre; motor arızası yaptı.

Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı.

Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek,
"Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor"
dedi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



#Çanakkale
#Ezine
#Eğitim Uçağı
17 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor