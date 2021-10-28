Metroda kapasite arttı bekleme süresi azaldı

Bursa kent içi ulaşım sisteminin ana omurgasını oluşturan Bursaray’ın daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Sinyalizasyon Optimizasyonu başarıyla tamamlandı. Mevcut raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indiren ve kapasiteyi yüzde 66 oranında artıran Bursaray Sinyalizasyon Sistemi, Üniversite ile Arabayatağı arasındaki 23 kilometrelik hattı kapsıyor.
RAYLI SİSTEM DE BÜYÜYOR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Şehreküstü İstasyonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Törende konuşan Başkan Aktaş, raylı sistemin yapımına 1998 yalında başladığını ve 2002 yılında Organize Sanayi - Şehreküstü, Küçük Sanayi - Şehreküstü hatları ile hizmete açıldığını hatırlattı. O yıllarda 2 milyon 200 bin olan Bursa nüfusunun bugün 3 milyonu aştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 23 yıl önce temeli atılan Bursaray, şehrimizin gelişimine paralel olarak büyüyor. Yeni hatlar eklemekle beraber, mevcut hatların da en verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz. Yaklaşık 140 milyon TL harcadığımız sinyalizasyon optimizasyonu da bunlardan biri. Sadece birkaç kilometre yeni hat maliyetine biz bütün hattı revize etmiş olduk” diye konuştu.
140 milyonluk yatırım
- Toplu ulaşımın aksamaması amacıyla normal işletimin durduğu gece 12.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sürdürülen çalışmalara yaklaşık 140 milyon TL harcandı. Yapılan çalışma ile daha önce Üniversite - Nilüfer arası 6 dakika ve Nilüfer-Arabayatağı arası maksimum 3,5 dakika sefer sıklığını destekleyen sinyalizasyon sistemi, Üniversite-Arabayatağı arasında 2 dakika sefer sıklığını destekleyecek şekilde tasarlandı. Batı seferlerinin her birinin önüne ek sefer kondu. Yeni sinyalizasyon ve makaslar sayesinde yoğun saatlerde sadece Küçüksanayi - Demirtaşpaşa arasında çalışan 3 nolu yeni bir hat oluşturuldu. Herhangi bir araç alımı yapılmadan kapasite arttırıldı.