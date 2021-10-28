Metroda kapasite arttı bekleme süresi azaldı

Yaklaşık 140 milyon TL harcanan proje ile Bursalılar işlerine ve ailelerine daha hızlı ulaşabilecek.

Bursa kent içi ulaşım sisteminin ana omurgasını oluşturan Bursaray’ın daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Sinyalizasyon Optimizasyonu başarıyla tamamlandı. Mevcut raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indiren ve kapasiteyi yüzde 66 oranında artıran Bursaray Sinyalizasyon Sistemi, Üniversite ile Arabayatağı arasındaki 23 kilometrelik hattı kapsıyor.

RAYLI SİSTEM DE BÜYÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Şehreküstü İstasyonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Törende konuşan Başkan Aktaş, raylı sistemin yapımına 1998 yalında başladığını ve 2002 yılında Organize Sanayi - Şehreküstü, Küçük Sanayi - Şehreküstü hatları ile hizmete açıldığını hatırlattı. O yıllarda 2 milyon 200 bin olan Bursa nüfusunun bugün 3 milyonu aştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 23 yıl önce temeli atılan Bursaray, şehrimizin gelişimine paralel olarak büyüyor. Yeni hatlar eklemekle beraber, mevcut hatların da en verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz. Yaklaşık 140 milyon TL harcadığımız sinyalizasyon optimizasyonu da bunlardan biri. Sadece birkaç kilometre yeni hat maliyetine biz bütün hattı revize etmiş olduk” diye konuştu.

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140 milyonluk yatırım