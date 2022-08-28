Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki şoför Kenan Yiğit ile 2 yolcu hayatını kaybetti. 37 kişi de yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Abone Ol