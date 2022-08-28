Gündem Bursada tur otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var
BURSA

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki şoför Kenan Yiğit ile 2 yolcu hayatını kaybetti. 37 kişi de yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Bursada tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da tur otobüsü devrildi.i

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada şoför Kenan Yiğit dahil 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

'KAZA NEDENİ TEKNİK İNCELEME İLE ORTAYA ÇIKACAK'

Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi.

  • Bursa Valisi Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını belirterek, "Bir tur otobüsü Kütahya Tavşanlı'dan Mudanya'ya yolcu taşıyan otobüsümüz, maalesef buraya gelince şarampole yuvarlanmış. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastanelere sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 3 tane vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Kazanın sebebi; teknik inceleme ile ortaya çıkacaktır. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TEM'de kamyonet bozuldu: Kaçak göçmenler koşarak kaçtı
GÜNDEM
TEM'de kamyonet bozuldu: Kaçak göçmenler koşarak kaçtı
Korkunç bir gürültü koptu

'Korkunç bir gürültü koptu'

​Beyoğlu'ndaki binanın çökme anı kamerada.
İstanbulun kayıp adası bulundu

İstanbul'un kayıp adası bulundu

Herkes dokuz tane sanıyordu​: Yerini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Yunanistandan düşmanca tavır

​MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi.

​Ölü ve yaralılar var.

​Yeniden ayağa kalkmaya çalışan FETÖ İzmir'de kök salıyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi: Mahsur kalanlar var.

​Yeni Şafak'ın manşeti oyununu bozdu.

​Aile Bakanı Yanık: Abonelik şartlarını kolaylaştıracak çalışma yapıyoruz.

​​'Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı kalmayacak.'​

​Halk odun sobalarına yöneldi talaşta talep patlaması var.

​Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek.

​Uzmanlar rektal kanama için uyarıyor.

​Sel suları 2,5 ayda binden fazla can aldı.​

​“Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine en güzel cevabı yine başörtülü kadın psikologlar verdi.

​Türk genci öldüresiye dövdüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.