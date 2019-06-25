Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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BURSA

Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncı Kazım Balaban'a 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.
Ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400 gramlık ekmeği 1 TL’ye sattı. İlçedeki diğer fırıncılar, Balaban'ı haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davaya bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurguladı.

  • Unu toplu şekilde ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, iş yerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, düşük maliyeti vatandaşa yansıtmak istediklerini söyledi. Dava süreci devam ederken, Balaban ile ilçedeki diğer fırıncılar, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.

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