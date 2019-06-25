Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya dava

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Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin "İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.