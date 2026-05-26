Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’daki kurban pazarının şampiyon keçisi 47 bin liradan satıldı

Bursa’daki kurban pazarının şampiyon keçisi 47 bin liradan satıldı

09:0726/05/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti.
Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Kurban Bayramı arifesinde hareketliliğin zirve yaptığı Yıldırım ilçesindeki İsabey Kurban Pazarı’nda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlıklar için üreticiler ile vatandaşlar arasındaki pazarlıklar yoğunlaştı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazarda kiraladığı alanlarda satışa sunan besici Reşat Çimendağ, pazarın en hareketli günlerinin yaşandığını belirtti.

Çimendağ, merada özel olarak yetiştirdiği 120 kilogram ağırlığındaki burma keçiyi 55 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkardıklarını, yapılan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığın 47 bin liraya satıldığını ifade etti.

Satışı gerçekleşen keçinin et kalitesine ve ağırlığına dikkati çeken Çimendağ, ortalama bir keçinin 55 ila 75 kilogram arasında ağırlığa sahip olduğunu, 120 kilogramlık bir keçinin ise oldukça nadir bulunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti.



#Bursa
#kurban pazarı
#şampiyon keçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da bayram namazı saat kaçta? 27 Mayıs 2026 Erzurum Kurban Bayramı namaz vakti