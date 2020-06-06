Büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik: Türkiye 102 ülkeye uzatttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi doğrultusunda Ankara Millet Bahçesi inşaat sahasında düzenlenen tören ile yapımı tamamlanan 9 kente 10 millet bahçesinin toplu açılış töreninde konuştu:

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını bize bir gerçeği tekrar göstermiştir. Bu gerçek Türkiye’nin geçmişteki kifayetsiz siyasetçiler ve yöneticilerle iç ve dış kaynaklı istikrarsızlıklar sebebiyle ne kadar büyük kayıplar yaşandığını, her yerde işlerin yolunda gittiği dönemlerde dahi ülkemizin enerjisinin heba edilerek nasıl geri bırakıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz.

KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIK

Geçen 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, teknolojiden sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkeye kazandırdığımız hizmet ve eserler sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardık. Türkiye’nin salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Salgın döneminde milleti bu hastalıktan korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Tek amacı salgınla mücadele, hastalığın yayılmasını önleme, vatandaşımızı koruma olan bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Bunun için iptal etme kararı aldık.

102 ÜLKEYE EL UZATTIK

Maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmeliyiz. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Salgın döneminde herkes kendi içine kapanırken, gelişmiş ülkeler arasında bile maske savaşları yaşanırken biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Bu süreçte görüldü ki sadece rakamlar itibarıyla iri olmak, büyük devlet olmak için yetmiyor. Büyük devlet olmak için maddi imkan yanında merhamet, şefkat, dayanışma, insan sevgisi de gerekiyor.

Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik.

YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Artık aklın ve bilimin yanında vicdanın, merhametin, inancın da öne çıkacağı yeni bir döneme girildi. Türkiye inşallah sahip olduğu güçlü altyapı ve ondan daha güçlü olan insani değerleri sayesinde geleceğine çok daha güvenle bakan bir ülke haline gelmiştir. Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de sembolüydü. Bugün artık 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda düne göre çok daha ümitvarız, çok daha iddialıyız.

REKLAM

KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ

Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor, ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi sürdürüyoruz, yatırımlarımızı devam ettiriyoruz, yine kendi imkanlarımızla bu salgınla mücadeleyi... Dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz kendimiz üretiyor, bununla hamdolsun dünyaya gerekli desteği veriyoruz.

İNŞAAT TEFTİŞİ

Erdoğan Yargıtay Başkanlığı inşaatını inceledi.

Erdoğan, millet bahçeleri açılış töreninin ardından inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarımız sıkıntıya düşmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını, vatandaşlardan gelen talepler, sosyal ve ekonomik sonuçları da dikkate alarak iptal etme kararı aldığını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı. Bunlardan birinin de tüm Türkiye’de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Erdoğan, “Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

MASKE-MESAFE-TEMİZLİK

Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece (önceki gece) ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.”

Libya’da hedefe ilerleniyor

Savunma sanayisi alanında birbirinden önemli projelerin artık sonuçlanma aşamasına geldiğini belirten Erdoğan, “Hamdolsun askerimiz, milli savunmamız, Barış Pınarı Harekatı’nda, terörle mücadelede gerçekten destanlar yazıyor. Kuzey Irak’ta terörle mücadelede destanlar yazılıyor, İdlib’de aynı şekilde destanlar yazmaya devam ediyorlar. Ve şu son birkaç gün içinde Libya’da aynı şekilde Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede de gerek Trablus gerek Tarhuna gerek çevredeki havaalanları, hepsi temizlendi ve şu anda hedeflenen planlara doğru yürüyorlar” dedi.

REKLAM

ILISU BARAJI VEYSEL EROĞLU BARAJI OLDU

Erdoğan, salgın döneminde ülkeye en modern ve yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdıklarını belirterek “Bununla kalmadık Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık ve Ilısu Barajı’nın adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul’da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra Tarım, Orman, Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun adını da Ilısu Barajı’na verdik. Hayırlı olsun” dedi. Yarın (bugün) bir başka dev eser olan Yusufeli Barajı’nın 3 milyon metreküpüncü beton dökme törenine video konferansla iştirak edeceklerini belirten Erdoğan, inşası tamamlanan çok sayıda barajın açılışlarını ise gelecek hafta ve günlerde peyderpey yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

2023’te 81 ili donatacağız

10 millet bahçesinin açılışı yapıldı.

Erdoğan, Dünya Çevre Günü’nde 10 millet bahçesinin açılışını yaptı. Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını bildiren Erdoğan, “Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte toplam 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Halen inşası süren millet bahçelerimizi de peyderpey hizmete açacağız. Şu an içinde bulunduğumuz AKM bölgesini de kapsayan millet bahçemiz adeta Ankara’mızın çehresini değiştirecek bir eser olacaktır. Allah’ın izniyle 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleri ile donatmış olacağız” dedi.