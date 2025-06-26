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Büyükkılıç'tan Develi’ye yatırım çıkarması

Büyükkılıç'tan Develi’ye yatırım çıkarması

04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Toplantıda talepler ile altyapıdan sosyal projelere kadar birçok başlık ele alındı.
Toplantıda talepler ile altyapıdan sosyal projelere kadar birçok başlık ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve projeleri değerlendirmek amacıyla Develi Belediyesi’ne ziyarette bulundu. İlçenin geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçeye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri değerlendiren Başkan Büyükkılıç, bölgenin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.


ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulunduklarını belirterek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayan, hizmetlerle buluşturan anlayış sergilediklerini söyledi. Büyükkılıç, “Gerek merkezde gerekse taşrada yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz” dedi.


DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ÇALIŞMA

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise hizmet üretmek için doğru çalışmaları doğru yer ve zamanda gerçekleştirdiklerini kaydetti. Toplantıda talepler ile altyapıdan sosyal projelere kadar birçok başlık ele alındı.


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