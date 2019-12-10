Büyüme hedefimiz yüzde 5

TBMM Genel Kurulu’nun 12 gün sürecek 2020 yılına ilişkin bütçe mesaisi başladı. Hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2020 yılı bütçesini, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada ekonomide dengelenme çerçevesinde elde edilen kazanımların geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımın tesisini hedeflediklerini söyledi.

İŞSİZLİK ORANLARI

Oktay, 2018 yılında yaklaşık 550 bin kişilik ilave istihdam sağlandığını belirterek, “İşsizlik oranı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının ikinci yarısında başlayan ekonomik yavaşlamayla, işsizlik oranının 2019 yıl sonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor” dedi. Kadın istihdamı için 2020 yılında da güçlü bir destek paketini uygulamaya koyacaklarını ifade eden Oktay, “Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını yükseltecek esnek çalışma imkanlarının artırılması için teşvik uygulamalarımızı artıracağız” diye konuştu.

BİLİNÇLİ SALDIRILAR YAPILDI

Oktay, Türkiye’nin son 17 yılda yalnızca ekonomik değil, siyasi anlamda da dünyada ağırlığını hissettirmeye başladığını ve dünyanın bölgesel güç merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bu durumun Türkiye’nin siyasi ve iktisadi rakiplerinin dikkatinden kaçmadığını ve Türkiye’nin, yapılan bilinçli hamlelerle çok sayıda iç-dış siyasi ve iktisadi şoklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Oktay, bunların son örneğinin, 2018 Ağustos ayında başlayan spekülatif kur saldırıları olduğunu hatırlattı.

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YAPISAL DÖNÜŞÜM

Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen para ve maliye politikalarının, koordineli şekilde uygulanmasının sürdürüleceğini ifade eden Oktay, “Yargı reformu stratejisi ve vergi reformu gibi temel alanlarda öngörülebilirliği güçlendirecek adımlarla ekonomide yapısal dönüşüm, enflasyonu daha da aşağıya çekerken ekonominin sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturmasına da yardımcı olacaktır. Bu kapsamda 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” dedi.

Yeni sistemin ikinci bütçesi

Binali Yıldırım Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

*Dün görüşülmeye başlanan 2020 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci bütçesi olma özelliğini taşıyor.

*Bütçe görüşmeleri için Meclis’e ilk gelen MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Görüşmelerin başlamasından 20 dakika önce Genel Kurul salonuna giren Bahçeli’nin yanına gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ayrıca, eski başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti ve CHP temsilcileri de Bahçeli’nin yanına giderek, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabine adına bütçeyi sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın konuşması sırasında salona geldi. CHP milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’nu alkışlaması üzerine Oktay konuşmasına kısa bir süre ara vermek zorunda kaldı.

*Bütçe görüşmelerine öncekilere göre bakanların ve milletvekillerinin ilgisi düşük oldu. Bakanlar için ayrılan loca boş kalırken, hem AK Parti hem de muhalefet milletvekillerinin görüşmelere ilgi göstermediği dikkat çekti.

Akdeniz'de beş kuyu açacağız

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması için yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde değerlendirdiklerinin altını çizen Oktay, “Hazar’dan İtalya’ya uzanan TANAP ile Asya’yı Avrupa’ya bağlayarak bölgede enerji üssü olma yönündeki iddiamızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ülkemize ve Avrupa’ya doğal gaz arz edecek TürkAkım projesinin de inşaat ve imalatı tamamlandı. Fatih ve Yavuz gemilerimiz, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz” dedi. Oktay, “Suriye meselesi, en hayati dış politika başlıklarından birisi. Ülkemizde bulunan sığınmacıların ülkelerine gönüllü ve güvenli geri dönüşleri, ancak Suriye’nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşmasıyla mümkün. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terörle mücadelemiz bu alanda terör tamamıyla temizlenene kadar sürecek” diye konuştu.