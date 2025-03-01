Çağrı geldi sıra sahada

İmralı’dan terör örgütü PKK’ya yapılan “Kendini lağvet ve silahları bırak” çağrısı ile yeni bir kulvara giren “Terörsüz Türkiye” hedefinde dikkatler sürecin nasıl ilerleyeceğine yöneldi. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısının muhatabı olan örgütten gelecek adımlar merak ediliyor. “Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız bir çağrı” bekleyen hükümet, İmralı’dan gelen çağrının terör örgütü üzerindeki yansımasını izliyor. Çağrının muhatabının örgüt olduğu bildirilerek fesih bildirisinin ardından örgütün yapacağı açıklamanın sürecin belirleyici anahtarlarından biri olacağı vurgulandı.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Çağrının PKK’ya yönelik olduğunu belirten hükümet kaynakları, örgütün atacağı adımlara göre tavır alacak. Bu çerçevede sürecin ilerlemesinde Kandil ve farklı merkezlerdeki türevlerinin takındığı tavrın belirleyici olacağı vurgulandı. Abdullah Öcalan’ın PKK’ya “Kendini feshet ve silah bırak” çağrısı ile birlikte yaptığı “Tüm gruplar silah bırakmalı” ifadelerinin de örgütün İran ve Suriye gibi sahalardaki yapılanmasına dönük olduğu bildirildi. Bu çağrı sonrasında Kandil başta olmak üzere örgütle ilintili İran, Suriye ve Avrupa’daki tüm grupların tutumunun ne olacağı, silahları nasıl ve ne şekilde bırakacağı, örgütün kongresini toplayıp toplamayacağına ilişkin süreç yakın takip altında tutulacak.

SİLAHLARI BIRAKMA PLANI HAZIRLANACAK

Örgütün alacağı karar ve atacağı adımlar süreçte belirleyici rol oynayacak. Örgütün bırakacağı silahları nereye teslim edeceği, sınır ötesinde bulunan örgüt elemanlarının bölgeyi nasıl boşaltacağı da planlanacak. Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı operasyonlarda Irak ve Suriye ile alacağı ortak pozisyona da vurgu yapılıyor.

BİTEN HAYALİN SONUCU

Örgüte yapılan fesih çağrısını değerlendiren güvenlik uzmanları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelede başarısının, örgütün ‘‘özerklik’ ve ‘devlet’ hayalinin bitmesini sağladığının altını çizdi. “Terörsüz Türkiye” hedefinde atılan bu adıma TSK’nın örgüte karşı verdiği mücadelenin de en büyük etken olduğu belirtiliyor. Özellikle 2016 yılından sonra yerinde yok etme stratejisiyle birlikte örgütün yok olma noktasına geldiği, bu nedenle elebaşının “özerklik” ve “devlet” hayalinin bitmesini sağladığına vurgu yapılıyor.

MAŞALARINI BIRAKACAKLAR MI?

Kurulduğu günden bu yana örgütü maşa olarak kullanan İsrail, ABD ve Avrupa ülkelerinin tutumunun da izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Yıllardır terörden beslenen bu ülkeler Türkiye’nin önüne her seferinde terör örgütünü engel olarak çıkardılar. Başta ABD ve İsrail olmak üzere söz konusu ülkelerin ortaya koyacağı argümanlar izlenecek. Örgütün atacağı adımlarda bu faktöre de dikkat çekiliyor.

KOMŞULARIN YAKLAŞIMI

Süreçte, Irak ve Suriye ile yürütülecek ortak çalışmaların da önemine dikkat çekiliyor. Türkiye, Irak’la terörle ortak mücadelede geçtiğimiz aylarda yürütülen diplomasi kapsamında önemli ilerlemeler sağlamış, ortak merkez kurulması bile kararlaştırılmıştı. Rejimin devrildiği ve yeni yönetimin iş başına geldiği Suriye’de de PYD/YPG’nin geleceği konusunda sıkı diplomasi yürütülüyordu.

İmralı heyeti Kandil yolcusu

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, pazartesi günü toplanarak, heyetin İmralı’dan getirdiği mesajlar doğrultusunda yeni ziyaret takvimini oluşturacak. DEM Parti’nin bu çerçevede Kandil’le de bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor. DEM Parti İmralı heyetinin Kandil ziyaretinin örgütten gelecek mesajdan sonra netleşeceği bildirildi. Heyetin, siyasi partiler, STK’lar ve Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim temsilcileriyle bir kez daha bir araya gelmesi öngörülüyor. Edinilen bilgiye, örgütle yapılacak görüşme sonrasında İmralı heyetinin Öcalan’la dördüncü kez bir araya gelecek.







