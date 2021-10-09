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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'na 2 bin 500 yıl önce de savaş için köprü yapılmış

1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamak için gün sayarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Boğazı'nda ilk köprünün yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusu için inşa edildiğini açıkladı. Kaynakların bildirdiğine göre Pers ordusunun 1 milyona yakın askerinin bu köprülerden geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe, "2 bin 500 yıl önce ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı. Bugün yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkale Boğazına 2 bin 500 yıl önce de savaş için köprü yapılmış
Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Boğazı'nda ilk köprünün yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusu için inşa edildiğini söyledi.

Binlerce yıldır insanoğlunun Asya ve Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Çanakkale Boğazı, 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde modern bir ulaşım yoluna kavuşmuş olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanını da alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeliyor.


ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN İLK KÖPRÜSÜ

Çanakkale Boğazı'nın tarih boyunca çeşitli milletlerin ve orduların bir kıtadan diğerine geçişlerine tanıklık ettiği de biliniyor. Çanakkale Boğazı'ndaki ilk köprünün, M.Ö. 480 yılında Pers İmparatorluğu tarafından, Yunanistan'ı fethetmeye giden ordusunun geçişi için Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasına yapılan yüzer köprü olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

DHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri olan Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında kalan bölgeye Persler bir değil, iki köprü inşa ettiler. Bu köprü Pers Kralı Kserkses tarafından, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusunun geçişi için yapılmıştır. Antik kaynaklara göre, yaklaşık 1 milyona yakın askere sahip Pers ordusu Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Yunanistan'a gitti" dedi.

DHA

ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI

Bu köprünün çok uzun ömürlü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Yaklaşık 9 ay kadar burada kaldığı söyleniyor. Daha sonra Çanakkale Boğazı'nın fırtınası, dalgaları bu köprüyü dağıttı. Çanakkale Boğazı'nda tekrar yeni bir köprünün yapılması günümüzde ancak mümkün olabildi. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü, aslında Çanakkale Boğazı'nda inşa edilen ikinci köprü oluyor. Çanakkale Boğazı'nda yapılan ilk köprü antik kaynaklardan Herodot'un bize anlattığına göre yaklaşık 700 geminin birbirlerine halatlarla bağlanması, üzerine kalasların ve toprağın döşenmesiyle yapılmış bir yüzer köprü. Nara Burnu ile Gelibolu Yarımadası'ndaki Bigalı Kalesi arasında birbirine paralel iki köprü birden inşa etmişler" diye konuştu.

DHA


"BİRİ SAVAŞIN, DİĞERİ BARIŞIN KÖPRÜSÜ"

Prof. Dr. Körpe, bugün tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 26 kilometre batısında yapılmış olan Çanakkale Boğazı'nın ilk köprüsüne dair günümüzde herhangi bir iz görülmediğini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Çanakkale Boğazı, tarih içerisinde insanların Asya ve Avrupa arasında yüzyıllar, bin yıllar boyunca geçiş yaptığı bir yer. Şimdiye kadar insanlar, ilk boğaz köprüsünü saymazsak hep bu denizi kayıklarla, gemilerle geçtiler. Bu geçişlerden belki de bizim tarihimiz için en önemlisi Gazi Süleyman Paşa komutasındaki Türklerin, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerek, bu toprakları Türk yurdu yapmalarıdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte, fırtınalar artık boğazın geçilmesine engel olmayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa'yı binlerce yıl önce olduğu gibi tekrar birbirine bağlayacak. 2500 yıl önce aslında ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı, savaşın köprüsüydü. 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu. Yani iki kıtayı, insanlığı bir araya getiren barışın köprüsü demek daha doğru olur."

1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay
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Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu​, şu bilgileri verdi:
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Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay<br><br>Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor diyen Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
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1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek.
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Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.
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Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.
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