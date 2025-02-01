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Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri durduruldu

09:251/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Çanakkale
#boğaz
#gemi

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