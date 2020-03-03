Gündem Çanakkalenin İdlibli şehitleri
POLİTİKA

Çanakkale’nin İdlibli şehitleri

“Türk askerinin İdlib’de ne işi var” sözleriyle Bahar Kalkanı Harekatı’na gölge düşürmeye çalışanlara en anlamı cevabı tarih veriyor. Gelibolu Yarımadası’nda kanları ile “Çanakkale geçilmez” yazan kahramanların arasında 121 İdlibli genç bulunuyor. Osmanlı ordusunda çeşitli cephelerde savaşıp şehit olan İdliblilerin toplam sayısı ise 321.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Çanakkale savaşında hayatlarını kaybeden İdlibli şehitler
Çanakkale savaşında hayatlarını kaybeden İdlibli şehitler

“Türk askerinin İdlib’de ne işi var” sözleriyle Bahar Kalkanı Harekatı’na gölge düşürmeye çalışanlara en anlamı cevabı tarih veriyor. Düşmana geçit vermemek için yaklaşık bin 500 kilometre mesafeden gelip şehit düşen Suriyelilerin anısı, Çanakkale şehitliğindeki kitabelerde yaşıyor. Gelibolu Yarımadası’nda kanları ile “Çanakkale geçilmez” yazan kahramanların 121’i İdlibli. Osmanlı ordusunda çeşitli cephelerde savaşıp şehit olan İdliblilerin toplam sayısı ise 321. 1. Dünya Savaşı’nda, İdlib’den gelen gençler, Anadolu’nun dört bir tarafından gelen Mehmetçikle beraber omuz omuza savaştı.

Çanakkale savaşında hayatlarını kaybeden İdlibli şehitler

GÖNÜLLÜ KAHRAMANLAR

  • 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Halep’te, bir askere alma bölgesi oluşturuldu. İdlib’de de gençler Halep Askere Alma Dairesine müracaat ederek, 6’ncı Kolordu bünyesinde silah altına alındı. 1915 yılında Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte orduya katılan gönüllü İdlibli gençler 26’ncı Tümen’e dahil oldu. İdlib’ten gelen askerler ağırlıklı olarak Arıburnu bölgesi, Seddülbahir bölgesinde görev aldılar. Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşları’nda Suriye’den gelip vatan savunmasına katılanlardan bin 600 kişi Çanakkale şehitliğinde yatıyor. Bu şehitlerin 121’i İdlip kentinden. Osmanlı ordusunda çeşitli cephelerde savaşıp şehit olan İdliblilerin toplam sayısı ise 321. İdlibli şehitleri Anadolu’nun dört bir yanından gelerek birlikte can verdikleri silah arkadaşları ile birlikte Gelibolu Yarımadası’nda yan yana yatıyor. İdliblilerin mezarlarının bulunduğu şehitliklerin isimlerinden bazıları şöyle: “Ağadere, Soğanlıdere, Kocadere Hastahane, Karayörük Deresi, Çataldere, Akbay Şehitliği”

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