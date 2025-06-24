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Canlı tavuk dolu tırda yangın paniği

Canlı tavuk dolu tırda yangın paniği

16:0024/06/2025, Salı
IHA
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Foto: İHA
Foto: İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde canlı tavuk dolu tırın dorse lastiklerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Konya Kara yolu Merdivenli mevkiinde seyir halindeki canlı tavuk dolu tırın dorse lastiklerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden diğer sürücüler, tır şoförünü uyardı. Tırı yol kenarına çeken sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında tavuklar zarar görmezken, lastikten çıkan alevlerin sıçradığı yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçlar tutuştu. Çevreye yayılan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

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