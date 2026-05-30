Çarpışan otomobiller savrularak başka araca çarptı: Kazada bir ölü altı yaralı

00:4430/05/2026, Cumartesi
IHA
Zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye’de iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araçların hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kavşakta yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.

Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, aynı yönde seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



