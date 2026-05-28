Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye’de kayıp kurbanlık için dron destekli arama

Osmaniye’de kayıp kurbanlık için dron destekli arama

15:1728/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yapılan kontrolde bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, bölgede kurbanlığı kaybolan Mustafa Ellez isimli başka bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.
Yapılan kontrolde bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, bölgede kurbanlığı kaybolan Mustafa Ellez isimli başka bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kaybolan kurbanlığı bulmak için gece görüş özellikli dron ile yapılan arama çalışmaları, tesadüfen başka bir vatandaşa ait kayıp kurbanlığın bulunmasını sağladı.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Farsak bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurbanlık hayvanı kaçan bir vatandaş, hayvanın yerinin tespit edilmesi için dron pilotu Mustafa Demir’den yardım istedi. Bunun üzerine bölgede gece görüş kameralı dron ile arama çalışması başlatıldı. Farsak Deresi ve çevresinde havadan yapılan aramalar sırasında dere yatağında saklanan bir kurbanlık tespit edildi. Yapılan kontrolde bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, bölgede kurbanlığı kaybolan Mustafa Ellez isimli başka bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Kurbanlık bulunduğu dereden çıkarılarak sahibi Mustafa Ellez’e teslim edildi. İlk kaybolan kurbanlığı bulmak için başlatılan çalışmaların ise bölgede sürdüğü öğrenildi.



#Osmaniye
#Düziçi
#Kurbanlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kargolar ne zaman açılacak? 28-29-30 Mayıs kargoların çalışma durumu açık mı, kapalı mı?