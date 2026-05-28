Osmaniye’de kayıp kurbanlık için dron destekli arama

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Farsak bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurbanlık hayvanı kaçan bir vatandaş, hayvanın yerinin tespit edilmesi için dron pilotu Mustafa Demir’den yardım istedi. Bunun üzerine bölgede gece görüş kameralı dron ile arama çalışması başlatıldı. Farsak Deresi ve çevresinde havadan yapılan aramalar sırasında dere yatağında saklanan bir kurbanlık tespit edildi. Yapılan kontrolde bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, bölgede kurbanlığı kaybolan Mustafa Ellez isimli başka bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.