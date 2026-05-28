Kaçan kuzuya benzetilen ‘Çorap’ kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu

‘ÇEKTİĞİMİZ VİDEO BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU’

Kuzuyu ilk fark eden Bülent Ocak ise teslim ederken çektikleri video sayesinde Çorap’ın kolaylıkla bulunduğunu belirterek, “Biz de çok şaşırdık. İleriden gelen araçla birlikte geldi. Araç duruyor o da duruyor. Biz de anlayamadık. Araç gidince, arkasında trafik de olunca dedik ki yakalayalım. Küçük yer burası illa bulunur ama işte başka birilerinin çıkması biraz tuhafımıza gitti. Sonra kadını da böyle ağlamaklı görünce dedik ki ne yapalım. Video da çektik hayvanı teslim ederken, araç plakası falan da çıktı o da etkili oldu bulunmasında. Belediyeyi de aramıştık o yüzden çok kolay oldu bulunması. Biz de çok mutlu olduk vesile olduğumuz için” diye konuştu.