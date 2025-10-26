Casustan istihbarat desteği

Necati Özkan, eşi Pelin Özkan aracılığıyla Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi’nden Yeni Şafak’a açıklama ulaştırdı. Casusluk iddiasıyla ilgili her soruya cevap vermeye hazır olduğunu dile getiren Özkan şunları söyledi: “Haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise kendisiyle hiçbir surette irtibatım olmamıştır. Bahsi geçen yazışmaların hiçbiri bana ait değil. Hayatımın hiçbir döneminde ne böyle bir uygulama kullandım ne de iddia edilen kişiyle böyle bir yazışmada bulundum.”