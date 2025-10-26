Casustan istihbarat desteği

Casusluk suçlamasıyla 4 Temmuz’da tutuklanan İngiliz istihbaratçı Hüseyin Gün’ün, Necati Özkan ile yazışmalarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gün, 2019’daki seçim döneminde İmamoğlu için Özkan’a istihbarat desteği sağlamış. AK Parti’nin seçimde ABD'li bir uzmanla anlaştığını öne süren Gün, “İlginç bir başka istihbarat bilgisi şu: Bu Amerikalının kim olduğunu ve tüm bağlantılarını biliyoruz” diyor.
Yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan ile TELE 1
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında başlatılan casusluk soruşturmasında dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 4 Temmuz’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan İngiliz istihbaratçı Hüseyin Gün’ün el konulan dijital materyalleri incelendi. Gün’ün Necati Özkan’a istihbarat desteği verdiği görüşmeler gün yüzüne çıktı. Uluslararası istihbarat örgütleriyle yakın teması bulunan Gün’ün “Wickr Me” uygulamasında “Jupiter1881”, Özkan’ın da “Bluestar81” rumuzunu kullandığı belirlendi. İngilizce ve Türkçe yazışma kayıtlarında Gün, Özkan’a güvenlik/istihbarat bilgi ve değerlendirmelerin yanı sıra seçim döneminde dijital operasyon önerileri, risk uyarıları, teknik bulgular ve bazı kişi/kurumlara ilişkin analizler yapıyor.
DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ
2019 yerel seçiminde İmamoğlu için Özkan’a pek çok öneri sunan Gün, “Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz” diyor. Özkan’a yolladığı bir başka mesajda AK Parti’nin seçim döneminde ABD’den tanınmış bir PWE (political warfare expert-siyasi harp uzmanı) ile anlaştığı yönünde istihbarat edindiğini belirten Gün, İmamoğlu’nun güçlü bir IW (Information Warfare-Bilgi Harbi) ekibi kurmasını tavsiye edip, 70 bin gönüllü tabanı kullanılarak olumlu içerik üzerine kurulu tam kapsamlı bir halı bombardımanı operasyonunun stratejik gereklilik olduğunu anlatıyor.
Gün mesajının devamında da “İlginç bir başka istihbarat bilgisi şu: Bu Amerikalının kim olduğunu, nasıl işe alındığını ve tüm bağlantılarını biliyoruz. Sizler ne kadar erken hareket ederseniz, bu seçimin aslında İstanbul’dan çok daha büyük bir mesele olduğunun farkına varırsınız” diyor.
İBB VERİ TABANINI KOPYALAMIŞ
İBB’ye ait veri tabanını kopyalama sorunu da Gün’ün girişimiyle çözülmüş. Özkan’a yolladığı mesajda Gün, “İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik (2. slayttaki ikinci maddeye bakınız). Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir” diyor. Gün, bir başka masajında da Özkan’a “GPS cihazı kapalı olsa bile GPS verilerini geri alabildiklerini” anlatıyor: “Eğer silinmiş verileri (GPS veya diğer silinmiş veri setlerini) geri alamazsanız, gerekirse diğer teknik ekibim yardımcı olabilir.”
Özkan: Seçim sonrası görüştüm
- Necati Özkan, eşi Pelin Özkan aracılığıyla Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi’nden Yeni Şafak’a açıklama ulaştırdı. Casusluk iddiasıyla ilgili her soruya cevap vermeye hazır olduğunu dile getiren Özkan şunları söyledi: “Haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise kendisiyle hiçbir surette irtibatım olmamıştır. Bahsi geçen yazışmaların hiçbiri bana ait değil. Hayatımın hiçbir döneminde ne böyle bir uygulama kullandım ne de iddia edilen kişiyle böyle bir yazışmada bulundum.”
Küçükkaya’ya güvenmeyin uyarısı
- AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde katıldıkları program için Gün, Özkan’ı Küçükkaya’ya karşı şöyle uyarmış: “Lütfen dikkat edin, bugün yeni istihbarat bilgileri var. Fox İsmail kompromize oldu. Tarafsızlık için Fox TV’ye güvenmeyin. Mahir Ünal, İsmail’i kendi tarafına çekti. İsmail, AKP’den kimsenin kendisiyle iletişime geçmediği yönünde yalan söylüyor, fakat İsmail’in hesabına giden iletişim trafiği aksini gösteriyor.”
Ongun’un telefonuna dikkat edin
- Özkan’a her gün güncelleme raporu yazdırıp bilgisayardaki tüm elektronik kopyaları silmesini tavsiye eden Gün, “Lütfen cihazlarınızda herhangi bir elektronik kopya saklamayın. Bu mesajı aldığınızı onaylayın” diyor. Özkan’a teknik ekibinin raporda geçen cep telefonu numarasının sahibini bulduğunu, numaranın Murat Ongun’a ait olduğunu söyleyen Gün, şu tavsiyede bulunuyor: “Ongun’un cep telefonu, uzaktan erişimli dinlemeye izin veren casus yazılımla (malware) enfekte olmuş. Murat’ın, Ekrem Bey ile yapılan hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemli.”