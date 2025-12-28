Cenazeler dualarla Libya'ya uğurlandı

Libya askeri heyetinin naaşlarının başkent Trablus’a ulaşmasının ardından Savunma Bakanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç’in de katıldığı törende konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, “Soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde yakından takip ettiğimizi teyit ediyoruz” dedi. Törenin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önce Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Dibeybe'nin Bayraktaroğlu'nun taziye ziyaretiyle yaptığı jestin, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğinin samimi bir ifadesi olarak değerlendirerek takdir ettiği belirtildi.