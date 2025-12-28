Cenazeler dualarla Libya'ya uğurlandı

Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Naaşlar, dualarla Libya’ya uğurlandı.
Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda resmi tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
ASKERİ HEYET KATILDI
İsimleri tek tek okunan Libya heyetine ait naaşlar, törenin ardından uçağa taşınarak ülkelerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya’dan gelen askeri yetkililer ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.
BAYRAKTAROĞLU LİBYA’DA
Törenin ardından naaşlar, askeri uçakla Libya’ya gönderildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya’daki törene katılmak üzere Trablus’a gitti. Naaşların Trablus'a ulaşmasının ardından burada da resmi tören düzenlendi. Törene Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile çok sayıda askeri ve sivil yetkili katıldı. Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı'nda da ayrı bir tören düzenlendi.
Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
- Libya askeri heyetinin naaşlarının başkent Trablus’a ulaşmasının ardından Savunma Bakanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç’in de katıldığı törende konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, “Soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde yakından takip ettiğimizi teyit ediyoruz” dedi. Törenin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önce Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Dibeybe'nin Bayraktaroğlu'nun taziye ziyaretiyle yaptığı jestin, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğinin samimi bir ifadesi olarak değerlendirerek takdir ettiği belirtildi.