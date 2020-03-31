Gündem Cerenin katili polislere saldırıdan hakim karşısında Maske ve eldiven taktı
ORDU

Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim karşısında: Maske ve eldiven taktı

Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim karşısında: Maske ve eldiven taktı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Ceren Özdemir, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ceren Özdemir, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Özgür Arduç, ertesi gün kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Ancak zanlı, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

CEREN DAVASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

POLİSLERE SALDIRIDAN HAKİM KARŞISINDA

2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın yargılanmasına ise devam edildi. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları geldi.

  • Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Arduç, mahkeme başkanının, "Söyleyeceğin var mı?" sorusuna "Yok" yanıtını verdi. Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen raporun kendilerine ulaştığını açıklayan mahkeme başkanı, polis memuruyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı, 18 Haziran 2020 tarihine erteledi.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


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