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TEKİRDAĞ

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldı | Çerkezköy kaymakamı ne dedi?

Çerkezköy Kaymakamı Abban hakkında soruşturma açıldı

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, bir işletmede denetim yapıldığı sırada vatandaşla girdiği diyalog nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu gelişmeyi duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerce gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldı | Çerkezköy kaymakamı ne dedi?
Atilla Selami Abban.

Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy ilçesinin Kaymakamı Atilla Selami Abban, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, dışarıdan gördüğü işletmenin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını isteyen kaymakam, bu sırada sandalyede oturan vatandaşla girdiği diyalogda "İndir şu arka ayağını" ifadesini kullanmıştı.

Abban'ın kameraya yansıyan sözleri tepkilere neden olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Tasvip etmediğimiz diyaloglar"

Bakan Yardımcısı İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgın yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarı ile sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerce gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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