Cevdet Yılmaz İngiltere Savunma Bakanı Healey'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , çalışma ziyareti gerçekleştirdiği İngiltere'de temaslarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik konuları, Türkiye-İngiltere arasında savunma alanındaki stratejik iş birliği ve savunma sanayiinde yürütülen ortak projeler ele alındı.









Yılmaz görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Eurofighter Typhoon tedariki konusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor, üçüncü ülkelerdeki iş birliğimizi geliştirme konusunda ortak bir vizyon paylaşıyoruz. 9 Nisan 2025'te gerçekleştireceğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi'nin bu alanda önemli bir adım olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.





Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da hazır bulundu.











