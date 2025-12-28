Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’dan yeni Hatay paylaşımı: Ne güzel oldun Hatay!

23:3528/12/2025, Pazar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. 7,7 be 7,6 şiddetindeki depremler 11 ilimizi vururken, en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Devlet ve milletin ele ele vererek asrın felaketini asrın seferberliğine dönüştürmesi ile deprem bölgelerinde yaralar sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin son halini 'Ne güzel oldun Hatay' sözleriyle paylaştı.

6 Şubat depreminde en büyük yıkım Hatay’da yaşandı. Şehir merkezinin büyük bölümünün hasar aldığı Hatay’ın 15 ilçesinde büyük bir inşa süreci başladı. Yollar, binalar, alt yapı ve tarihi eserler, asrın inşa süreciyle ayağa kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından şehrin son halini paylaştı. Kurum'un paylaşımı şöyle:




