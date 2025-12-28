Asrın felaketinden asrın inşasına

Hatay dün tarihi bir güne şahitlik etti. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerde inşa edilen 455 bininci konutun teslimi gerçekleştirildi. Asrın felaketinden sonra asla ümitsizliğe kapılmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “7’den 70’e milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Elhamdülillah bu işi başardık” dedi.
6 Şubat depremlerinin yıktığı illerde 455 bin konutun inşası tamamlandı. Dün Hatay’da konutların kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Coşkulu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri de yer aldı.
BEDAVA EV SÖZÜ VERENLER NEREDE?
ELHAMDÜLİLLAH BAŞARDIK
ASRIN SEFERBERLİĞİ
Depremde hayatını kaybeden 53 binin üzerinde kişiyi rahmetle yad eden Erdoğan, bu felaketten 14 milyon kişinin etkilendiğini, binlerce binanın yıkıldığını söyledi. Dolaylı etkileri de dahil edildiğinde 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
200 MİLYARLIK 227 YATIRIM
Bugün aynı zamanda toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 84, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 73, İçişleri Bakanlığımızın 24, Ulaştırma Bakanlığımızın 8, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 projesini hizmete veriyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın 7, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 6, Sağlık Bakanlığımızın 5, Aile, Hazine, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarımızın 1’er projesini ve Hatay Valiliğimizin 9 projesini resmen devreye alıyoruz. Bu yatırımların Hatay'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum.
455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı
- Deprem bölgesinde dün de yapımı tamamlanan 105 bin 179 konut, köy evi ve işyeri depremzedelere teslim edildi. Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Malatya'da 11 bin 367, Adıyaman'da 4 bin 833, Osmaniye'de 3 bin 357, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Şanlıurfa'da 1333, Diyarbakır'da 887, Adana'da 692, Kilis'te 308, Kayseri'de 224, Tunceli'de 201, Bingöl'de ise 27 bağımsız bölüm hak sahiplerine verildi. Dünkülerle birlikte 11 ilde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm hak sahibine teslim edilmiş oldu.
Adım adım gezdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay programı akşam da devam etti. Erdoğan depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Devlet Bahçeli de yer aldı. Depremde hasar gören ve yeniden ihya edilen tarihi Meclis binası ile restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı.
Deprem bölgesine daha fazla kontenjan
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruları 10 Kasım'da başlayan 500 bin sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki illere daha fazla kontenjan ayırdıklarını dile getirdi: “Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edeceğiz. Hem deprem bölgemiz için, hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”
Müslüman kanından beslenenlere karşı dikkatli olmalıyız
Türkiye'nin aydınlık yarınlara güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızla birlikte Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var” dedi. Bölgede yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu herkesin gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler çok büyük mesai içinde. Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep, inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız. Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri hepimiz biriz, beraberiz, bu toprakların 1000 yıllık sakinleriyiz. İnşallah daha nice asırlar boyunca barış içinde, huzur içinde, komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz.”