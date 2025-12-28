Asrın felaketinden asrın inşasına

6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler, seçimde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfi çekilenler, afetzedelerimizin üzüntüsünü paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortada dolananlar vardı. ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar, oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edip konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi yok. ‘Evleri mültecilere verecekler’ diyenler, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok. Ama biz buradayız, sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi sizin yanınızdayız