Charlie Hebdo'daki karikatür: Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı. Fransız makamlarından gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği belirtilen görüşmede ayrıca, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirlerin alınması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 20:24 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 21:07 Yeni Şafak