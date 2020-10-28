Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fransanın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı
ANKARA

Charlie Hebdo'daki karikatür: Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı. Fransız makamlarından gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği belirtilen görüşmede ayrıca, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirlerin alınması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.

CHP'li Altay'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Karikatürler aşağılık ötesi, kimse Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez
GÜNDEM
CHP'li Altay'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Karikatürler aşağılık ötesi, kimse Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez

Fransa'da Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılar

  • Öte yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin suç duyurusunda bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin suç duyurusunda bulundu

Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Abone Ol Google News
Avrupabarbarlığa geri dönüyor

Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın akıbetine işaret etti.
Katillersürüsü!

Katiller sürüsü!

​Ermenistan sivilleri hedef alamaya devam ediyor.
Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Zorunlu değilse
dışarı çıkmayın

​Sağlık Bakanı Koca vatandaşları uyardı.
Mavi Vatan'ın<br>yeni muhafızı

Mavi Vatan'ın
yeni muhafızı

​2021'in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Atılacak adımlar 2021 programına girdi.
Dinamik fiyatlandırma <br>seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma
seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Ona ümmet olmak <br>onurumuzdur

Ona ümmet olmak
onurumuzdur

​Mevlit Kandili, dün tüm yurtta dualarla idrak edildi.
Yıldırım harekat!

Yıldırım harekat!

Bugüne kadar 137 terörist etkisiz hale getirildi.
Acil servisler <br>tıklım tıklım

Acil servisler
tıklım tıklım

Koronavirüs, ​İstanbul'da yeniden zirve yaptı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Merkez Bankası <br>sıkı duracak

Merkez Bankası
sıkı duracak

​Salgında ikinci dalga tahminleri değiştirdi.
​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Macron'u çizdi <br>işini kaybetti

Macron'u çizdi
işini kaybetti

İşte ​Fransa'da ifade özgürlüğü.
Ahlaksız dergiye soruşturma

Ahlaksız dergiye soruşturma

​Başsavcılık, resen soruşturma başlattı.
Her an harekete geçebiliriz

Her an harekete geçebiliriz

​Suriye'de yeni harekat sinyali.
Macron'un diplomatik <br>taciz hücresi

Macron'un diplomatik
taciz hücresi

​Danışmanlarının çalışanları taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Moise Kean'i durduramadık

Moise Kean'i durduramadık

Birçok fırsata giren temsilcimiz PSG'ye diş geçiremedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.