CHP’de delege de ikiye bölündü

Seçim yenilgisinden sonra parti içi tartışmaların yaşandığı CHP’de kurultay için ilçe kongreleri devam ediyor. 5 Ağustos’ta başlayan kongrelerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde değişim isteyen gruplar kıyasıya yarışıyor. Kurultaya en fazla delege gönderip genel başkanın seçilmesinde en etkili il olacağı için, gözler CHP’nin İstanbul’daki ilçe başkanlığı seçimlerinde.

BÜYÜK FARK YOK

5-6 Ağustos’ta İmamoğlu’nu destekleyen mahalle delegelerinin yoğun olduğu ilçelerde seçim yapılmış, Ataşehir haricinde Tuzla, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Zeytinburnu’nda değişimciler kazanmıştı. Bu hafta sonu Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Çekmeköy, Sancaktepe, Beşiktaş, Bayrampaşa ve Büyükçekmece teşkilatları seçime gitti. Çatalca, Beşiktaş, Silivri ve Sancaktepe’de seçime tek liste ile girildi. İlçelerde hangi grubun adayı kazanırsa kazansın, arada çok fark olmaması, delegelerin ikiye bölündüğünü gösteriyor. İlçelerdeki sonuçlar şöyle:

5 İLÇE GENEL MERKEZİN

* AVCILAR: Genel merkeze yakınlığıyla bilinen mevcut ilçe başkanı Erdal Nas 271 oyla seçildi. Belediye başkanı Turan Hançerli’nin aday gösterdiği, değişimcilerin adayı Mesut Aslan 139 oyla kaybetti.

* BAKIRKÖY: Genel merkeze yakın Gizem Arslan tek aday olarak girdiği seçimi kazandı. “Ön seçimde İBB Başkan adaylığı istiyorum” diyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ilçesinde il delegesi dahi yazılmadı.

* BÜYÜKÇEKMECE: Tek aday yarıştı. Genel merkeze destek veren Halis Çiçekci 218 oyla yeniden başkan oldu. Belediye Başkanı Hasan Akgün de il delegesi olarak listede kendine yer bulamadı.

* BAYRAMPAŞA: Genel merkezi destekleyen mevcut ilçe başkanı Hasan Mutlu 192 oy aldı. Rakibi İbrahim Bulut ise 129 oyda kaldı.

* SANCAKTEPE: Tek adayla girilen seçimde genel merkeze yakın Muharrem Aydın 211 oyla ilçe başkanı seçildi.

6 İLÇE DAHA “DEĞİŞİM” DEDİ

* BAĞCILAR: Değişimcilerle hareket eden eski ilçe başkanı Murat Sönmez 201 oyla kazandı. Mevcut İlçe Başkanı Murat İmrek 186 oyda kaldı.

* BAŞAKŞEHİR: Değişimcilerin adayı Beyzade Kayabaşı 208 oyla seçimi kazanan isim oldu. CHP’de değişim söylemini eleştiren Deniz Bakır 188 oy aldı.

* ESENYURT: İlçede CHP’li belediyenin desteklediği Reşhan Karahan ile eski ilçe başkanı Ali Gökmen’le hareket eden Hüseyin Ergin yarıştı. Değişim yanlısı Ergin, yarışı 204’e 196 önde kapattı.

* SİLİVRİ: Tek adayla seçime gidilen Silivri’de İmamoğlu’nu destekleyen mevcut ilçe başkanı Berk Esen 301 oyla bir kez daha seçildi.

* BEŞİKTAŞ: Benzer biçimde tek adayla seçime gidilen Beşiktaş’ta, değişim grubunu destekleyen Alican Şen 271 oy ile ilçe başkanı oldu.

* ÇEKMEKÖY: İlçede genel merkeze yakın CHP’li İlgezdi ailesiyle Çapan ailesinin desteklediği Erdal Yıldırım 185 oyda kaldı. Değişimcileri destekleyen Melda Tutan 195 oyla ilçe başkanlığına seçildi.

* ÇATALCA: Tek aday ve listeyle girilen seçimlerde Mehmet Çoban 193 oyla bir kez daha seçildi. Çoban’ın CHP içinde değişimcilere de genel merkeze de yakın olduğu ifade ediliyor.

Başkent kongreleri Kılıçdaroğlu’nun

İstanbul’un ardından CHP’de kurultaya en fazla delege gönderen şehir olan başkentte taraflar arasında delege savaşı sürüyor. Ankara, büyük kurultaya doğal delegeler dışında 72 delege gönderecek. Bu sayı da taraflar arasındaki rekabeti arttırıyor. 25 ilçesi bulunan Ankara’da CHP, 5 Ağustos’ta başlayan kurultay sürecinde 12 ilçede seçimini tamamladı. Ankara’da en çok delegenin olduğu ilçelerin başında gelen Etimesgut, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle’nin yanı sıra Elmadağ, Beypazarı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Bala, Çamlıdere, Nallıhan ve Haymana’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler kazandı. Taraflar kozlarını bu hafta Mamak, Keçiören ve Sincan’da paylaşacak. Bu ilçelerde mahalle delegelerinde Kılıçdaroğlu büyük oranda galip gelmişti. Yönetim kaynakları, yapılacak kurultaylarda değişim yanlılarına şans tanımıyor. İl Başkanlığı kaynakları, 25 ilçenin hepsini alacaklarını belirtiyor.

Değişimciler ithal aday istemiyor

İlçe kongrelerinin sürdüğü CHP’de değişim yanlıları, yönetimi tepeden aday göstermekle suçluyor. Muhalefet “Biz kazanmasak bile teşkilatı bilmeyen isimler gelmesin” tepkisini dile getiriyor. İlçe kongrelerinin sürdüğü CHP’de, genel merkeze değişimcilerden tepki var. Muhalefet, kongrelerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltukta kalmak için teşkilatın ayarlarıyla oynadığını savunuyor. Teşkilatı bilmeyenlerin yönetime alındığı ileri sürülüyor. Tepeden gelen isimlerin CHP için büyük önem taşıyan teşkilatlara yabancı olduğu, yerel seçimlere giderken bu durumun sorun oluşturacağını belirten değişimciler, CHP’de yıllarca çalışıp emek vermiş kişilerin seçilmesi gerektiği görüşünde. Muhalifler, “Genel Başkan taraftarı isimler gelsin, yine onlar delege olsun, onlar başkan olsun ama örgütü bilen isimler gelsin” fikrinde birleşiyor.



